De Peiling: Ophef over paspoppen met een 'maatje meer'

NOORD-HOLLAND - Ophef over de nieuwe paspoppen van Nike. De etalagepoppen die het sportmerk sinds deze week in hun Londense winkel heeft staan, zouden te dik, te vol en veel te curvy zijn voor een sportmerk.

tPaspoppen met een maatje meer

Graatmagere modellen

Er is al jaren kritiek op de soms graatmagere modellen die voor modehuizen op de catwalk de nieuwste kleding showen. Hier en daar is het 'curvy' model in opkomst, die niet aan het ideaalbeeld van 'size zero' voldoet.

Plus-size paspoppen

Sommige kledingwinkels gebruiken paspoppen met grotere maten, bijvoorbeeld van de Nederlandse paspoppenleverancier Hans Boodt. Op zijn website prijst hij het model Betty als volgt aan: Betty is curvy en feminine en weet dat ze er goed uit ziet. Betty barst van het zelfvertrouwen, is onafhankelijk en houdt van haar rondingen.

Nike

Nike plaatste een aantal plus-size paspoppen in de winkel in Londen. Dat leverde het sportkledingmerk lof en kritiek op. Voorstanders van de nieuwe poppen zijn blij dat echte mensen zich meer in de poppen herkennen. Op Instagram schrijft een vrouw: 'Dit maakt mij zo gelukkig. Ik wou dat er toen ik nog een klein meisje was al zulke poppen hadden bestaan.'

Kritiek

Een columnist van de krant The Telegraph is minder enthousiast en schrijft: 'De pop heeft obesitas en ziet er niet uit als iemand die daadwerkelijk gaat sporten. Ze is waarschijnlijk in een voorstadium van diabetes en heeft binnenkort een nieuwe heup nodig. De oorlog tegen obesitas is verloren.' Op het artikel in de Britse krant wordt furieus gereageerd.

Wat vind jij?

Paspoppen met een maatje meer. Ben jij daar blij mee of niet? We horen graag hoe jij daar over denkt!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.