Vos loopt rond met kop in zwerfafval: dierenambulance schiet te hulp

IJMUIDEN - Een vos is afgelopen nacht in een woonwijk in IJmuiden mogelijk gered van de dood. Het dier liep rond met een chipszak om haar kop. Medewerkers van de dierenambulance hebben de zak van de vos afgehaald.

Volgens een medewerker zat de zak strak om de kop van de vos heen. De chipszak kon er gelukkig wel snel worden afgehaald. "Ze was zo verbaasd dat ze weer kon zien. Ze schudde even haar hoofd, want ze moest zich oriënteren. Daarna ging ze ervandoor."

Voor zover de dierenambulancemedewerker kan beoordelen was de vos in goede gezondheid. "Ik denk niet dat de zak al heel lang over haar kop heen zat. Als je lang in een zak ademt, komt er weinig zuurstof in. Ze zag er vrij alert uit."

Ledematen sterven af

Meerdere keren per maand komt de dierenambulance dieren tegen die verstrikt zitten in plastic. Vaak zit een dier vast met een lichaamsdeel in bijvoorbeeld een net. Soms sterven ledematen af, soms overlijden dieren of moeten ze ingeslapen worden omdat ze te erg verzwakt zijn.

De medewerker wijst erop dat hij het gek vindt dat de vos in een woonwijk rondliep. Daar horen de dieren niet, zegt hij. "Een vos is een wild dier. Veel mensen voeren ze. Dat is echt niet de bedoeling."

Zwerfafval is gevaarlijk

De dierenambulance waarschuwt mensen in een bericht op Facebook nog maar eens extra voor de gevaren van zwerfafval voor dieren. "Gooi uw afval in een container en wanneer u de mogelijkheid heeft en u treft afval aan in een natuurgebied, neem dit dan mee."