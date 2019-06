Brand van korte duur in slooppand in Limmen

LIMMEN - Aan de Rijksweg in Limmen heeft vanmorgen kort een brand gewoed in een leegstaand pand.

De brand werd rond 8.30 uur ontdekt in het slooppand. "De politie was al snel aanwezig en de brand was vrijwel direct uit", verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Op foto's is te zien dat de brandschade flink is. Er was op het moment dat het vuur uitbrak niemand aanwezig in het gebouw. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.