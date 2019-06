Nog een paar natte dagen, daarna eindelijk echt zomer: 27 graden op komst

NOORD-HOLLAND - Het kwam de afgelopen dagen met bakken uit de hemel vallen, maar volgens weerman Jan Visser mogen we ons gaan verheugen op zomerse dagen.

De storm van de laatste dagen heeft in ieder geval de droogte van de afgelopen maanden teruggedrongen. "Er zijn geen weerrecords gebroken, maar het is wel duidelijk dat juni een natte maand wordt. Ook de komende dagen komt er nog wel wat regen bij", vertelt Visser.

Met name aankomende nacht en morgenochtend kan er plaatselijk nog een flinke bui vallen, mogelijk gepaard met onweer. Tot en met donderdag zet het wisselvallige weer zich door, maar vrijdag wordt het zo'n 23 graden met een lekker zonnetje.

27 graden

Dat zomerse beeld is ook na het weekend terug te zien in de temperaturen. "Volgende week dinsdag krijgen we 25 graden. En voordat het de 21e is, de langste dag van het jaar, gaat het waarschijnlijk nog wel 27 graden worden."