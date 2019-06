Bestuurder motorscooter aangehouden na aanrijding met taxi in Amsterdam

AMSTERDAM - Een motorscooter is gisteravond rond 23.30 uur in de Leidsestraat op een taxi geknald. De bestuurder van de motorscooter is vervolgens aangehouden.

De aanrijding vond plaats op het voetgangersgebied van de Leidsestraat. Toen de taxi ter hoogte van de Herengracht de kruising op kwam rijden, botste de motorscooter in volle vaart op de taxi. Omdat de bestuurder vervolgens gewond leek werden een trauma-arts en twee ambulances ingeschakeld.

De man is vervolgens onderzocht in de ambulance en bleek niet naar het ziekenhuis te hoeven, waarna de man is aangehouden.