Opnieuw poging tot plofkraak bij geldautomaat in Bussum

BUSSUM - Aan de Brediusweg in Bussum is vannacht voor de derde keer in drie maanden een poging tot een plofkraak op een geldautomaat gedaan.

Dat gebeurde rond 4.30 uur. De politie heeft het gebied ruim afgezet en doet onderzoek. Er hoeft niemand geëvacueerd te worden, omdat het gebouw losstaat van woningen in de buurt.

In maart werden er ook al twee plofkraakpogingen gedaan bij dezelfde geldautomaat. De eerste keer kwam daar een explosievenrobot aan te pas, de tweede keer ging het om een verdacht duo dat zich ophield bij de machine.