Ridderspektakel bij Kasteel Radboud: "Het was wel een beetje spannend"

MEDEMBLIK - Kasteel Radboud opende op Tweede Pinksterdag de deuren voor een heus Middeleeuws spektakel. Kinderen zagen hoe ridders een geschil uitvochten, en leerden van alles over het Middeleeuwse tijdperk. Tijdens de show ging het er soms hard aan toe.

Dat vindt ook de 12-jarige Rosanne. Samen met een vriendin keek ze naar de voorstelling: "Ze kwamen soms wel heel dichtbij", zegt ze. "Maar gelukkig viel het uiteindelijk wel mee, al waren de klappen heel hard." Haar 7-jarige broertje Nino was nergens bang voor. "Het is niet gevaarlijk. Ook niet voor de ridders, want die hebben een heel zwaar harnas aan", weet hij.

Educatieve dag

Dierck van Campen, die vandaag de rol van Heraut op zich neemt, weet alles van zo'n zwaar harnas. "Het weegt inderdaad zo'n dertig kilo, geen pretje om de hele dag aan te hebben", licht hij toe. Hij is blij om te merken dat kinderen iets opsteken van de dag. "De show is natuurlijk voor een groot gedeelte vermaak, maar we leggen van alles uit over de Middeleeuwen. Ook tijdens de speurtocht of de momenten dat kinderen vragen kunnen stellen aan de personages, kunnen ze er iets van opsteken."

De Middeleeuwen zijn immers een belangrijke tijd in de geschiedenis, vindt van Campen. "Door te begrijpen wat er zich toen afspeelde, kun je beter naar de wereld van nu kijken. Ik vind het daarom belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met dit tijdperk. Dat is vandaag gelukt, ze leefden erg mee en volgens mij hebben ze een fantastische dag gehad."

Niet alleen de ridderliefhebber kon vandaag bij kasteel Radboud terecht. De 12-jarige Karlijn stortte zich op het wapenschild. Samen met Middeleeuwse personages borduurde ze een wapen op een doek. "Leuk dat ik ze daarmee mocht helpen", zegt ze. "Die riddershow was ook wel cool, maar dat is natuurlijk allemaal maar nep."