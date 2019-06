Landelijke pinstoring in Albert Heijn-winkels: lange rijen bij de kassa's

ZAANSTAD - Een grote pinstoring zorgt bij verschillende Albert Heijn-winkels voor lange rijen bij de kassa's. Op de website allestoringen.nl stromen de meldingen vanaf 16.15 uur binnen.

Op twitter doen meerdere mensen hun beklag. Sommigen moeten lange tijd in de rij staan om hun boodschappen alsnog - contant - te kunnen afrekenen.

Waar de storing precies vandaan komt, is niet bekend: Albert Heijn is niet bereikbaar voor commentaar. Ook is niet duidelijk of de pinstoring ook andere winkels heeft getroffen.