Bewoners nemen schade op na zoveelste autobrand: "Hopen dat het jou niet overkomt"

ZAANDAM - Bewoners van de Oost Dorsch in Zaandam nemen de schade op na de zoveelste autobrand vannacht. Een bestelbusje werd volledig in de as gelegd.

Autobranden komen vaker voor in Zaandam. Dit jaar alleen al gingen bijna twintig auto's en busjes in vlammen op. En de brand van vannacht is de derde in drie dagen tijd. Dit weekend werden ook al een auto in de Lobeliusstraat en een taxi in de Wibautstraat door een brand verwoest.

"Het is vaker voorgekomen. Het is altijd achter op het parkeerterrein, want daar voelen ze zich onbespied natuurlijk. Ze zien dan makkelijk iemand aankomen, dus het is vrij makkelijk om het daar te doen", zegt een man die zijn twee honden uitlaat. "Ze moeten er eigenlijk gewoon een camera ophangen."

"Ik maak me wel zorgen, maar ik zet hem gewoon nooit achterin. Helemaal achterin loop je meer risico, want daar kunnen ze snel vluchten", verzucht een oudere man. Zijn auto is nog nooit uitgebrand.

Aandacht trekken

"Gelukkig niet, maar als je naast iemand staat die in de fik gaat, gaat jouw auto mee. Dat is ook het risico natuurlijk. Dat zie je vaak op televisie ook. Het is gewoon klote. Waarom doen mensen dat? Is het aandacht trekken?"

Toch beheerst de angst voor een autobrand het leven van de bewoners niet. "Je hebt weinig keus. Als het niet anders kan, zet ik hem daar wel neer, maar ik doe het liever niet. Je kunt ook niet zeggen: ik ga verhuizen. Je hoopt maar dat jouw auto niet getroffen wordt."