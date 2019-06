Bewoners Zaanse wijk blijven strijden tegen bomenkap: petitie ruim 900 keer ondertekend

ZAANSTAD - Bijna een maand geleden oordeelde de rechter dat de kap van 272 bomen in de Zaanse wijk 't Kalf, ondanks de bezwaren van bewoners, toch door mag gaan. Als laatste strohalm proberen de tegenstanders van die bomenkap nu zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen, om deze tijdens het hoger beroep bij de Raad van State voor te kunnen leggen.

En die campagne lijkt z'n vruchten af te werpen, want een online petitie is inmiddels 920 keer ondertekend. Monique Zonneveld van Groen Zaans laat via Facebook weten dat ze hoopt de 1.000 nog te kunnen behalen.

De gemeente Zaanstad wil de bomen kappen om de verouderde riolering van 't Kalf te kunnen vervangen. De bewoners willen de kap tegenhouden omdat het de leefbaarheid van de wijk zou aantasten. De bomen leveren volgens hen een belangrijke bijdrage aan de CO2 en fijnstofreductie van de naastgelegen snelwegen A7 en A8 en dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk.

NH Nieuws maakte eerder deze reportage:



Rechtszaak

De rechter oordeelde dat de vervanging van de riolering in de wijk belangrijker is dan het behoud van de bomen. En de natuurwaarde van die bomen is volgens de rechter gering omdat er geen beschermde vogels broeden.

Aanstaande donderdag dient het hoger beroep bij de Raad van State.