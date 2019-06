Oranje compleet op laatste training voor WK

LE HAVRE - Bondscoach Sarina Wiegman heeft maandag met een volledige selectie de laatste training afgewerkt. De 24 speelsters trainden in het Stade Jules Ladoumègue in Le Havre, waar het constant regent. Wiegman moet voor vanmiddag 15.00 uur beslissen of Ajacied Kika van Es bij de groep blijft of dat Aniek Nouwen haar vervangt.

Van Es liep ruim een week geleden in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) een gebroken middenhandsbeentje op. De linksback van Ajax moest een operatie ondergaan en traint sinds afgelopen vrijdag met een brace om haar linkeronderarm. De kans is groot dat ze 'gewoon' bij de WK-groep blijft. Nouwen, die uit voorzorg is meegenomen naar Frankrijk, gaat dan terug naar huis.

Wiegman geeft later op de dag samen met aanvoerster Sari van Veenendaal een persconferentie in het Stade Océane van Le Havre, waar de voetbalsters dinsdag om 15.00 uur hun tweede WK aftrappen tegen Nieuw-Zeeland.

De 'Leeuwinnen' trainen niet in het stadion. Ze gaan maandagmiddag nog wel even het veld op om een indruk te krijgen van het Stade Océane, dat plaats biedt aan 25.000 toeschouwers. Naar verwachting zitten er dinsdag zo'n 15.000 mensen in, waarvan minimaal 5100 uit Nederland.