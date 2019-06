Enorme tak valt op rijdende auto in Huizen

HUIZEN - Een automobiliste kreeg vanmorgen de schrik van haar leven. Toen ze rond 11.00 uur over de Crailoseweg reed, belandde een enorme tak ineens op haar voorruit.

De bestuurster is nagekeken door het ambulancepersoneel en kwam wonder boven wonder met de schrik vrij.

De tak - die vermoedelijk tijdens één van de stormen van vorige week is afgebroken - is door de brandweer in stukken gezaagd en opgeruimd. De auto is geborgen.

De Crailoseweg was enige tijd dicht voor verkeer maar is inmiddels weer open.