Wijnminnend Nederland schrikt zich wild: familie Pos 'gescheiden'

HILVERSUM - Ilona (39) en Stephan Pos (38) gaan 'scheiden'. Het stel, bekend van het RTL 4-programma Helemaal Het Einde kondigde gisteren aan dat ze uit elkaar zouden gaan. Veel fans van de familie, zogeheten POSitives, werden vandaag dan ook met een kater wakker.

"Soms lopen dingen anders dan gepland. Na terugkomst in Nederland hebben wij besloten uit elkaar te gaan. Soms moet je zelf verder en dus een moeilijke beslissing nemen", viel er te lezen op Instagram.

Amper tien uur na het bericht wordt het nieuws alweer ingetrokken. De twee gaan niet verder met een zakelijke relatie, maar wel met elkaar. "Nee, wij gaan niet uit elkaar! We hadden niet verwacht dat ons eerdere bericht tot zo veel landelijke ophef zou leiden", schrijft het stel.

Fans reageren gemengd op het nieuws: "Wat fijn om te horen dat jullie niet uit elkaar gaan", schrijft iemand onder het bericht. "Fuck jullie", zegt een ander. "Zeer slechte grap dit", laat weer een ander weten.

Posjes

Ilona en Stephan vertrokken met hun kinderen Bjorn en Tygo vanaf Hilversum naar Chili voor het real-life programma Helemaal Het Einde van RTL 4. In het programma was te zien hoe het gezin vanuit het niets een wijnimperium is begonnen. Na een aantal jaar in Chili te hebben vertoefd, streek de familie dit jaar neer in het Friese Tjeukemeer.