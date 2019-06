Snelheidsduivel scheurt met 250 kilometer per uur over de snelweg

SCHIPHOL - De politie heeft vannacht een automobilist betrapt die wel erg veel haast had. De snelheidsduivel reed met 250 kilometer per uur over A4 waar 100 de maximumsnelheid is.

De automobilist werd echter achtervolgd door een motoragent, die de auto uiteindelijk ter hoogte van Schiphol aan de kant zette.

Lees ook: Snelheidsduivel in peperdure Rolls Royce racet met slecht excuus over de A10

Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie handelt de zaak verder af. De snelheidsboete zal vermoedelijk rond de tweeduizend euro zijn.