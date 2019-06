Auto op de A27 vliegt al rijdend in de brand

HILVERSUM - Angstige momenten voor twee inzittenden van een auto vannacht. Als het duo rond 23.30 uur op de A27 ter hoogte van Hilversum rijdt, zien ze ineens rook uit het dashboard komen.

Meteen zetten ze auto stil langs de kant van de weg en stappen uit. Net op tijd, zo blijkt. Niet veel later grijpt de brand om zich heen en legt de auto in de as.

Beide inzittenden komen met de schrik vrij. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.