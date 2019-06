NS zet bussen in na uitgelopen werkzaamheden aan spoor in Amsterdam

AMSTERDAM - Er rijden aan het begin van de ochtend nog geen treinen tussen station Schiphol Airport en station Bijlmer Arena in Amsterdam. Dat komt doordat werkzaamheden zijn uitgelopen.

Dit weekend werd er ter hoogte van station Amsterdam Zuid gewerkt. Vandaag zou er 'beperkt treinverkeer' zijn op het traject tussen Amsterdam Bijlmer Arena en Schiphol, maar de NS liet vanochtend weten dat er in ieder geval tot 8.30 uur helemaal geen treinen rijden.

Bussen

Er zijn bussen ingezet tussen Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, de Rai en Amsterdam Duivendrecht. De NS adviseert daarnaast om de metro te nemen.

Auto

Ook automobilisten hebben last van de werkzaamheden. De A10-Zuid richting Utrecht is nog de hele dag dicht. Geadviseerd wordt om via de A9, waar vanwege de omleiding vaak wel file staat, of de A10 Noord te rijden.

De weg was de afgelopen vier weekenden ook al dicht vanwege werkzaamheden. Kleine opsteker: dit was het laatste weekend uit de reeks van afsluitingen.

Update: Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en rijden de treinen weer.