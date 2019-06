Bestelbusje in de as gelegd op parkeerplaats in Zaandam

ZAANDAM - Vannacht is rond 23.30 uur op een parkeerplaats aan de Oost Dorsch in Zaandam een bestelbusje in de as gelegd.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat de brand op andere geparkeerde auto's oversloeg.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.