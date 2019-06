Nederland verliest finale Nations League van Portugal

PORTO - Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd om de eerste Nations League op zijn naam te schrijven. In de finale in het Estádio do Dragão in Porto was Portugal met 1-0 te sterk voor de mannen van coach Ronald Koeman, die aanvallend tekort kwamen.

Portugal had de beste kansen in de eerste helft, waarin Nederland in een laag tempo opbouwde en nauwelijks kansen kon creëren. Oranje had een dag minder rust dan de thuisploeg en had bovendien een slopende verlenging in de benen in de halve finale tegen Engeland (3-1). Dat wreekte zich in deze finale.

Met het inbrengen van Quincy Promes in de tweede helft en later ook Donny van de Beek kwamen er meer kansen, maar tot doelpunten leidden die niet. Gonçalo Guedes scoorde in de zestigste minuut, via de handen van doelman Jasper Cillessen.

Memphis Depay miste even na de openingstreffer van Guedes een prachtige kans op de gelijkmaker. Na aan afgemeten voorzet van Van de Beek kopte hij in de handen van doelman Rui Patricio. Helaas voor Oranje bleef het bij die ene uitgespeelde mogelijkheid.

De tweede plek van Oranje levert de KNVB wel 9 miljoen euro op.

Opstelling Portugal: Patrício; Semedo, Dias, Fonte, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Fernandes (Moutinho/81); Ronaldo, Guedes (R. Silva/75), B. Silva.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon (L. de Jong/81), F. de Jong, Wijnaldum; Bergwijn (v.d.Beek/60), Depay, Babel (Promes/46)