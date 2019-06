Vandalen bekladden wegdek Egmond met boodschap voor wijkagent

EGMOND AAN ZEE - 'Ik heb blijkbaar een fanbase in Egmond', reageert wijkagent Maarten van der Molen op de foto die een collega van hem doorstuurde. Op de foto staat een bekladde weg met daarop de tekst: Maarten v/d Molen = homo.

De agent postte de foto zelf op Twitter en reageert gevat: "Aan het woord homo is volgens de Latijnse benaming niets gelogen. Ik ben inderdaad een mens. De Griekse benaming is: gelijk. Ook dit klopt! Ik ben gelijk aan iedereen."

Het is niet de eerste keer dat de grond in onze provincie wordt beklad met teksten voor de politie.

Piemel

Vorige maand trof wijkagent Ben Troostheide uit Krommenie een onaangename verrassing aan. Een vandaal had zijn naam op een pad achter de kerk aan het Kerkplein gespoten met daarachter een tekening van een mannelijk geslachtsdeel.

Hij reageerde daarop: "Ik zou graag met ze in gesprek gaan, waarom ze dit gedaan hebben. Ze vernielen het wegdek en nu moet er een bedrijf komen om het schoon te maken. Dit is niet de manier om te communiceren met elkaar."

ACAB

En ook in Alkmaar is het raak geweest in maart. Wijkagent Bas Wijnen merkte bekladde borden op tijdens een surveillance door de wijk. ACAB, All Cops Are Bastards, stond erop.

De Egmondse wijkagent Van der Molen besluit zijn tweet over de recente bekladding met: "Wel zonde van het wegdek."