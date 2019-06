Een echte kunstexpositie dankzij stichting! "Bloemen met de kleur blauw, rood en blauw"

HOOFDDORP - Stichting de Aanloop organiseert samen met de Rotaryclub activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Vandaag mochten die kunstenaars, na een hele dag kunst maken, hun werk écht exposeren!

Het was een heel gezellige dag, volgens een vrijwilliger. "Het is erg goed gelukt. En om te zien hoe ze reageren op hún schilderij aan de muur; heel bijzonder." Bekijk hier de reportage van NH Nieuws!

De expositie is nog te zien tot 28 juni in de centrale hal van het Raadhuis in Hoofddorp.