Lichaam gevonden op straat in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Plantagekade in Amsterdam is vanavond een overleden man aangetroffen. De straat is afgezet voor onderzoek.

De man werd rond 18.00 uur gevonden. Momenteel doen de politie en de forensisch opsporingsdienst onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. De politie houdt sterk rekening met een natuurlijke dood. Over zijn identiteit valt verder nog weinig te zeggen.

De Plantagekade en een deel van de Plantage Kerklaan in Amsterdam zijn momenteel niet bereikbaar voor verkeer.