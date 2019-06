Zandverstuiving Markerwaarddijk opgeruimd, maar níét voor fietsers en brommers

ENKHUIZEN - Grote groepen fietsers die vandaag van het mooie weer wilde genieten en op de fiets over de Markerwaarddijk even naar de Trintelhaven wilden fietsen, moesten halverwege de rit omkeren. Er ligt nog steeds allemaal zand op het fietspad, terwijl de autoweg wel is schoongemaakt.

Dit meldt mediapartner Weeff. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad was een tijd afgesloten omdat er allemaal zand op de weg lag. De boel zou worden schoongemaakt, maar het blijkt dat de schoonmaakactie van de Markerwaarddijk zich slechts heeft beperkt tot de rijstrook voor de automobilisten.

De zandverstuiving op het naastgelegen rijwielpad is zo erg dat een boel fietsers halverwege de rit niet verder durfden door wegschuivende wielen en slippartijen. Een enkeling nam de moeite om af te stappen en ruim een kilometer met de fiets aan de hand te lopen.



Ongelukken

Een terugkerende voorbijganger weet te melden dat het levensgevaarlijk is voor fietsers en brommers: "Voor je het weet lig je onderuit, dit terwijl de auto's met meer dan 100 kilometer per uur een meter van je vandaan langs je heen razen. Dit is vragen om ongelukken", zegt diegene tegen Weeff.

Of het fietspad later in de week wel van het dikke zandpak ontdaan zal worden is vooralsnog onbekend.