HENGELO - Tijdens de Fanny Blankers-Koen games in Hengelo was er een vermakelijk 'tussennummer'. Lisanne de Witte uit Heiloo liep een 'Solar Challenge' over 300 meter tegen een auto van solarteam Twente.

De Witte, die het Nederlands record op de 400 meter op haar naam heeft stan, startte veel sneller en pas vlak voor de finish kwam de auto op zonnenenergie dichterbij.