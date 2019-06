Groep vrienden vindt gestolen kluis van Zaandammer: "Was 'm een jaar kwijt"

ZAANDAM - Een groep vrienden heeft een Zaandammer de dag van zijn leven bezorgd. Afgelopen week vonden ze tijdens het magneetvissen een kluis in de sloot bij een bruggetje in Almere en die bleek dus van een Noord-Hollander te zijn die hem al een jaar kwijt was. Er zaten allemaal waardevolle spullen in zoals een huwelijksboekje, munten en papieren.

Het klinkt als een spannend jongensboek: een kluis vinden, die dan ook nog eens vol blijkt te zitten met spullen. Het overkwam de vrienden Sven, Nick en Dylan. Tijdens het magneetvissen - met een magneet dingen uit het water halen - duiken ze op dit gestolen ding.

Ze halen hem uit het water en alarmeren de politie. Dit is allemaal te zien in een video op het YouTube-kanaal Sven&Koen. Al vloggend vertellen de vrienden hoe ze de kluis in Almere opvisten en vervolgens met behulp van de politie de kluis open hebben gemaakt.

Emotioneel

Zo kwamen de jongens er achter wie de eigenaar is. Een 'bijna tachtig jarige' Zaandammer. Er zat namelijk een rijbewijs in en papieren van zijn huwelijk. Ze besluiten hem op te bellen. "Best spannend. Straks wordt hij helemaal emotioneel", zegt Dylan.

De Zaandammer neemt de telefoon op, maar begrijpt in eerste instantie niet helemaal waarom ze hem moeten hebben. Als Dylan de vondst van de kluis opnoemt, valt alles op zijn plek. De bestolen man klinkt erg blij! Hij vertelt de jongens dat de kluis een jaar geleden uit zijn vorige woning is gestolen. "De dieven hadden de voordeur opengebroken. We waren niet thuis, dus hadden ze vrij spel."

DVD's van zijn huwelijk, munten, sleutels, een trouwboekje: bekijk hier wat er nog meer in de kluis zat en hoe de jongens alle spullen naar de Zaandamse eigenaar brengen.