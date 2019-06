LIJNDEN - Een scooterrijder is zondagmiddag zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Hoofdweg in Lijnden. De man verloor in een bocht de controle en botste vervolgens met zijn scooter tegen een betonnen blok.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, boden hulp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.



De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is een uitgebreid onderzoek gestart.