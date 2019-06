Hoofdrol voor Amsterdam en Ajax in nieuwe FIFA 20

AMSTERDAM - De Europese successen van Ajax nabootsen in een virtuele Johan Cruijff Arena: dat kon al in de populaire voetbalgame FIFA. In de nieuwe versie van het spel kun je ook op een pleintje in Amsterdam voetballen.

'Volta', gaat de modus in FIFA 20 heten. In verschillende spelvormen kunnen gamers testen hoe Hakim Ziyech en Frenkie de Jong het zouden uithouden op de straat. De spelmodus lijkt erg op FIFA Street, waarvan vier losstaande games uitkwamen tussen 2005 en 2012.

In de uitgaves kon straatvoetbalwalhalla Amsterdam niet ontbreken, met onder meer een trapveldje op de Dam in de laatste uitgave in 2012. Ook in de nieuwe modus is Amsterdam een van speelsteden, net als Londen en Tokio. Of het virtuele pleintje daadwerkelijk is gebaseerd op een bestaand pleintje, wordt niet helemaal duidelijk.

EA Sports spreekt zelf van een pleintje onder een viaduct in onze stad, maar waar het trapveldje precies zou zijn is niet te achterhalen. Op de achtergrond zijn in de trailer wel wat Amsterdamse grachtenpanden te zien.

Naast Amsterdam lijkt Ajax ook een flinke rol te gaan krijgen in FIFA 20. Zo plaatste het officiële account van de Amsterdamse voetbalclub een FIFA 20-trailer op Twitter met daarin meerdere Ajax-spelers in de hoofdrol.