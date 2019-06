Ziggo Dome waarschuwt fans Maroon 5 voor extra reistijd

AMSTERDAM - Wie morgenavond het concert van Maroon 5 in de Ziggo Dome bezoekt, kan te maken krijgen met omleidingen en files.

Daarvoor waarschuwt de Ziggo Dome. De A10-Zuid is in de richting van Utrecht namelijk dicht voor werkzaamheden voor het project Zuidasdok en er is ook geen treinverkeer tussen Schiphol en Bijlmer Arena. Daarnaast is de toerit ter hoogte van Amsterdam-Oud Zuid dicht en is er een rijbaan afgesloten tussen Slotervaart en de Schinkelburg.

De A10-Zuid richting Utrecht was de afgelopen vier weekenden ook al dicht, dit weekend is voorlopig de laatste keer. Wel zullen er op 15, 16, 22 en 23 juni minder treinen of metro's rijden vanaf station Zuid en station RAI.