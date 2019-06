Horror-notenwinkel gesloten: groot deel voorraad opgegeten door muizen

BEVERWIJK - De Inspecteur Horeca heeft op de Bazaar in Beverwijk een verkoper van noten, chocolade en zuidvruchten per direct gesloten omdat er sprake was van 'ernstige vervuiling'.

Op foto's is te zien hoe muizen door dozen heen hebben geknaagd waar cashewnoten met chocolade in zaten. De chocolade hebben ze laten liggen, maar de cashewnoten zijn verdwenen.

De kraam was ernstig vervuild, zo lag er veel muizenpoep en -urine.