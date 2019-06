Jongetje (7) raakt zoek tijdens Pokémon-jacht in Callantsoog

CALLANTSOOG - Een 7-jarige jongen is gisteravond in Callantsoog verdwaald geraakt tijdens een zoektocht naar Pokémon. De jongen was met het spelletje op zijn telefoon op pad gegaan vanaf een vakantiepark, maar kon de weg terug niet meer vinden.

Duitse toeristen zagen de jongen even later verdwaald rondlopen, zo meldt de politie. "Via de gegevens die het jongetje ons gaf konden wij het telefoonnummer van zijn vader achterhalen."

De jongen bleek niet ver van (vakantie)huis: 200 meter verderop stonden zijn ouders alweer op hem te wachten. In plaats van een Pokémon, kreeg de jongen een knuffelbeer van de politie. Ook mocht hij voorin de dienstauto zitten.

Game Boy

Bij het spel Pokémon Go, gebaseerd op het populaire Game Boy-spel uit de jaren '90, kunnen gebruikers via een kaart op hun telefoon virtueel Pokémon vangen. In 2016 ontstond er ophef over dit spel toen bleek dat een aantal van deze digitale diertjes langs het spoor gevangen moesten worden.