Grote zoekactie naar vermiste jongen in haven Oudeschild

OUDESCHILD - De politie, de KNRM en de brandweer hebben vanmorgen een grootschalige zoekactie ingelast naar een 17-jarige jongen die vermist was geraakt op Texel. Inmiddels is hij in goede gezondheid aangetroffen.

De jongen raakte vannacht vermist. Omdat het vermoeden bestond dat hij misschien in het water terecht was gekomen, schaalde de politie de zoektocht snel op.

Er werd gezocht met onder andere een helikopter en verschillende boten. Inmiddels is bekend dat de jongen in goede gezondheid is aangetroffen. Hij is zelf weer naar huis gekomen.