Gemaskerd duo met mes overvalt avondwinkel in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Avondwinkel Menora aan de Nieuwe Maanstraat in Amsterdam-Noord is gisteravond overvallen.

Dat gebeurde rond 22.45 uur. Volgens de eigenaar werd de overval gepleegd door twee 'vrij jonge jongens' die hun gezicht hadden bedekt en geheel in het zwart waren gekleed. Ze bedreigden de man met een mes.

Buit

De twee hebben geld uit de kassa buitgemaakt. Ze zijn daarna richting de Kometensingel gevlucht. De politie heeft nog gezocht en hun signalement via Burgernet verspreid, maar ze zijn niet meer gevonden.

In het park aan de Kometensingel werden ongeveer een halfuur later handschoenen en kleren in brand gestoken. Die kleding is mogelijk gebruikt bij de overval.

Bewakingscamera

De overval is vastgelegd door een bewakingscamera. De politie heeft de beelden meegenomen en doet verder onderzoek.

Het is al de derde keer dat de zaak is overvallen.