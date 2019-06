Brandweer in Alkmaar en IJmond druk met omgevallen bomen door storm

NOORD-HOLLAND - Hoewel de storm van gisteren misschien niets leek bij het geweld van de afgelopen dagen is er behoorlijk wat schade aan onder andere bomen ontstaan. Bomen die al verzwakt waren door de harde windstoten van eerder deze week moesten gister door de brandweer weggehaald worden.

Zo raakte de Laan van Straatsburg in Alkmaar verspert door een omgewaaide boom. De brandweer heeft de boom lager in de berm gelegd, waar het de taak van de gemeente is om hem op te ruimen.

Nestje jonge vogels

Ook in de IJmond heeft de brandweer het druk gehad met meldingen van omgewaaide bomen en takken op de weg. In Heemskerk ontstond een scheur in een grote boom naast de Laurentiuskerk. Om te voorkomen dat dit deel van de boom af zou breken heeft de brandweer uit voorzorg een aantal takken uit de boom gehaald.

In Beverwijk heeft een boom die over de weg lag in stukken gezaagd en opgeruimd. In de boom bleek een nestje met jonge vogels te zitten, deze is veilig gesteld en overgedragen aan de dierenambulance.