Politie doet onderzoek na 'verdachte situatie' bij pand De Telegraaf

AMSTERDAM - De Basisweg in Amsterdam-Westpoort is vannacht enige tijd afgezet voor politieonderzoek bij de redactie van De Telegraaf.

Een getuige zou even na middernacht gemeld hebben dat er iets naar het pand zou zijn gegooid. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek, maar kon niets vinden.

In de zomer van 2018 werd er een busje het pand ingereden. Dat busje werd daarna in brand gestoken. Er zijn in totaal zeven verdachten aangehouden.

De Basisweg is in de loop van de nacht weer vrijgegeven.