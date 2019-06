Dronken man in zwaar beschadigde auto aangehouden na gevaarlijk gedrag

HOORN - Drie maal is scheepsrecht voor de politie in Hoorn. Zij kregen gisteravond maarliefst drie keer meldingen binnen van een man in een zwaar beschadigde auto die gevaarlijk rijgedrag zou vertonen.

De eerste melding kwam rond half acht uit Wervershoof. Daar zou een man in een zeer beschadigde blauwe auto rondrijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. De politie rukte met meerdere eenheden uit maar kon de auto niet meer terugvinden.

Uit Enkhuizen kwam later ongeveer dezelfde melding. Ook hier rukte de politie massaal voor uit, maar van de blauwe auto was geen spoor meer te vinden.

Uiteindelijk kwam iets na negenen nog eens dezelfde melding binnen, weer in Enkhuizen. De politie vond de auto ditmaal en wist hem stil te zetten. De man moest een blaastest afnemen, waaruit bleek dat hij onder invloed reed. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en de auto is in beslag genomen.