Jongen (15) vermist in Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie is op zoek naar een 15-jarige jongen die vermist is geraakt op de Magnolialaan in Amstelveen. Volgens een Burgernetmelding gaat het om Thomas.

De jongen heeft een getint uiterlijk, is slank en heeft zwarte haren. Vlak voor zijn vermissing droeg hij een donkere jas, een grijze broek en witte slippers.

Volgens de melding heeft Thomas een grijze fiets bij zich met bruine tassen. Hij zou niet kunnen praten.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie.