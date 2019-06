Afgebrande schuur Badhoevedorp was net gerenoveerd: "Het is echt verschrikkelijk"

BADHOEVEDORP - De droom van Folkert Tolsma is in duigen gevallen nadat zijn schuur in Badhoevedorp volledig in de as is gelegd. Het historische pand was nog maar net gerenoveerd in de authentieke stijl en zou binnenkort weer in gebruik worden genomen. Dat is nu volledig in het water gevallen.

"Een grote schuur met veel spullen. Het stond helemaal stamp vol. Het is echt verschrikkelijk", zegt de eigenaar van de schuur Tolsma als hij nog maar net van de schrik bekomen is tegen NH Nieuws.

Meerdere brandweerwagens waren aanwezig om de grote vlammen die uit het dak sloegen te blussen. Al snel bleek dat de schuur niet meer te redden viel en liet de brandweer het pand gecontroleerd uitbranden.

"We zijn twee jaar geleden gestart met de complete renovatie van de schuur, én die was eigenlijk nu bijna klaar", vertelt een zichtbaar aangeslagen eigenaar.

Gevuld met spullen

Omdat de familie volgende week op vakantie zou gaan, stond de schuur compleet gevuld met spullen. Ook zijn dochter was bezig met een verbouwing en had een gedeelte van haar spullen gestald in het pand. Die zijn nu weggevaagd door de vlammenzee. "Het is verschrikkelijk", aldus Tolsma.

Er komt nu een kraan die de schuur gaat vlaktrekken met de grond om brandgevaar verder te voorkomen. "En dan zullen we dinsdag met de verzekering gaan overleggen hoe dat nu verder gaat", besluit Badhoevedorper.