Ook geen doelpunt voor niet-scorende AFC-spits tijdens 'Ajax-debuut'

AMSTERDAM - Philippe Hes, de spits van AFC 5 die het het afgelopen seizoen voor elkaar kreeg welgeteld nul doelpunten te maken, kreeg gisteravond nog één kans. En ook nog eens een heel bijzondere; hij mocht meespelen met het 'Lucky Ajax'-team, bestaande uit oud-Ajacieden.

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak niemand minder dan 'Mister Ajax' Sjaak Swart de AFC-spits nog aanmoedigend toe. 'Je krijgt voorzetjes en dan hoef je alleen maar ja te knikken, en dat zit 'ie erin.' Maar niets blijkt minder waar. Ook deze wedstrijd lukte het Hes niet om te scoren. 'Maar wel een assist', benadrukt Hes. De voetballer houdt de moed er dan ook in. 'Ik ga sowieso door met voetballen. Een leuke training volgen links en rechts.'

Hes kreeg afgelopen weken de nodige hoon over zich heen van menig beroemdheid uit binnen- en buitenland, vanwege zijn belabberde prestaties afgelopen seizoen. Dat hij nu nog een extra kans kreeg om zich te bewijzen tussen de oud-Ajacieden was een bijzondere ervaring voor de Amsterdammer. 'Ik vond het superleuk. Ondanks het niet gelukt is om te scoren, dit was wel echt top.'

Volgend seizoen twaalf goals

'Ik vond het sowieso leuk om een keer voor Ajax te spelen. Ik had liever voor Ajax 1 gespeeld, maar dat zat er nét niet in', grapt Hes. Dat hij dit seizoen moet afsluiten met nul doelpunten mag de pret niet drukken. 'Volgend seizoen wordt er sowieso gescoord. Twaalf goals.'