Kitesurfers genieten van vier meter hoge golven

ZANDVOORT - De harde wind van vandaag was voor ervaren kitesurfers een geschenk uit de hemel. Op golven van wel vier meter hoog lieten zij hun kunsten zien bij Zandvoort aan Zee.

"Het is één grote bruine, kolkende massa", vertelt een kitesurfer op het strand. "Veel klotsende golven van soms wel twee, drie, achterin misschien wel vier meter hoog. En dat maakt wel indruk."

Aan de kust waren zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur. En dat kwam goed uit voor het kitssurfevenement de Red Bull Megaloop, dat vandaag op het programma stond bij Zandvoort aan Zee. Bij de megaloop springen de kiters tot wel vijftien meter hoog de lucht in. Zie hieronder de spectaculaire beelden:

"Je probeert je dingetjes te doen op de golven, maar het is ook wel behelpen", vertelt een kitesurfer die niet meedoet aan de megalooop. "Er zijn er niet veel die het vandaag wagen. Wij dachten we gaan het gewoon doen, én we hebben het gered."