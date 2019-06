Ravage na storm Nieuwe Niedorp: "Hopen dat de bomen nu eindelijk gekapt worden"

NIEUWE NIEDORP - De storm van afgelopen donderdag liet een grote ravage aan de Oosterweg in Nieuwe Niedorp achter. De geschrokken buurtbewoners vrezen al jaren voor ongelukken die tijdens storm veroorzaakt worden door hoge bomen aan de weg. Nu het gevaar dichterbij komt, hopen ze dat het Hoogheemraadschap actie onderneemt.

Al tien jaar lang schrijft buurtbewoner Lia de Vries brieven naar het Hoogheemraadschap en de gemeente. Ze vindt dat de bomen die voor de huizen staan gekapt of ingekort moeten worden. "Maar het hoogheemraadschap onderneemt geen actie", verklaart ze. "Ze hebben al eens gezegd dat het beeld dan aangetast wordt, maar het gaat om onze veiligheid."

Doodsbang

Tijdens hevige stormen komen er regelmatig grote takken naar beneden. "Het is wachten tot een boom op ons huis valt, daar ben ik doodsbang voor", aldus omwonende Lia. Bij de storm van afgelopen week dacht ze dat het helemaal mis ging. "Mijn autoruit is stuk, de spiegel ligt er af, de brievenbus is kapot en er lagen enorme takken op en tegen het huis. De hele nacht ben ik bang geweest."

De brandweer moet er 's nachts aan te pas komen om de weg vrij te maken en gevaarlijke takken te snoeien. Twee dagen later zijn buurtbewoners nog altijd bezig om de ravage in hun eigen tuinen op te ruimen.

Bezorgd

Even verderop woont de 83-jarige Joop Kramer. Zij trekt midden in de nacht haar kleding aan om te kunnen vluchten wanneer het misgaat. "Ik had geen idee waarheen, maar ik had het gevoel dat ik weg moest kunnen", vertelt ze een aantal dagen later. "De laatste jaren zijn we met de buurt steeds bezorgder over deze hoge bomen. Het gaat toch om je huis, niet om een kleine schuur die gevaar loopt."

De buurt hoopt dat de gevolgen van deze storm bij het Hoogheemraadschap de alarmbellen laat rinkelen. Het is immers niet de eerste keer dat de bomen voor stormoverlast en angst bij de buurtbewoners zorgen. "We hebben geluk gehad, want de schade valt nog mee", verklaart Lia. "Maar als ik een paar meter links en rechts naast mijn huis kijk, dan had dat dus ook allemaal op mijn dak kunnen belanden. Dat is levensgevaarlijk."

Reactie Hoogheemraadschap

In een reactie laat het Hoogheemraadschap weten dat de bomen regelmatig geïnspecteerd worden, en dat er vooralsnog geen reden is gevonden om de bomen te kappen. Bovendien, zo laat een woordvoerder weten, was dit een uitzonderlijk sterke storm die ook op andere plekken door Noord-Holland voor veel schade heeft gezorgd.