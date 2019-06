Auto's botsen frontaal in Laren: weg tijdelijk afgesloten

LAREN - Twee auto's zijn vanmiddag frontaal gebotst op de Hilversumseweg in Laren. Op foto's is te zien dat de schade aan beide voertuigen groot is. De weg ligt bezaaid met brokstukken.

Hulpdiensten zijn aanwezig om eventuele slachtoffers zorg te verlenen. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens een getuige is een van de inzittenden meegenomen naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen.

De weg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten.