Windje mee op het strand: kunstenaar en schrijver in een oogwenk in IJmuiden

IJMUIDEN - Een enkele kitesurfer daargelaten was de harde zuidwestenwind vandaag voor veel mensen een ergernis. Maar niet voor Jan Groenhart en Herman Vuijsje: zij genoten juist van de wind mee. De Bergense kunstenaar Groenhart en zijn vriend zijn namelijk bezig aan een wandeltocht van 400 kilometer langs de Noordzeekust.

Ze zijn begonnen in Knokke en eindigen op het Duitse waddeneiland Borkum. Vandaag liepen ze van Langevelderslag naar IJmuiden. En die etappe was een makkie dankzij windkracht negen in de rug. "Als we niet oppassen, moeten we nog remmen, anders waaien we zó het Noordzeekanaal in", aldus Groenhart.

Even pauze

Groenhart en Vuijsje houden rond het middaguur even pauze in een strandtent in Zandvoort. Kunstenaar Groenhart haalt zijn schetspapier tevoorschijn. Vuijsje noteert driftig in een opschrijfboekje. De heren doen namelijk meer dan lopen. Hun tocht staat in dienst van een serie verhalen in NRC, de krant waar Vuijsje voor schrijft. En er komt een boek met de geïllustreerde verhalen over hun tocht.

Aan inspiratie hebben de twee geen gebrek. "Ik zou uren kunnen vertellen over wat ons is opgevallen", zegt Vuijsje. "Ieder moment verandert het strand. Niet alleen het water, maar ook het zand is steeds weer anders."

Peesontsteking

Hun tocht is een tijdje onderbroken geweest doordat Groenhart een peesontsteking had. Maar hij is hersteld en bruist van de energie. Hij gaat de tocht volbrengen en houdt er behalve een goede conditie een reeks prachtige tekeningen aan over. "En dan kan je niet anders zeggen dan dat het het waard is geweest."

Morgen vervolgen ze hun tocht, dan lopen ze naar naar Bergen aan Zee.