Zeer grote brand in schuur Badhoevedorp: rook in wijde omgeving te zien

BADHOEVEDORP - In een schuur aan de Sloterweg in Badhoevedorp is vanmiddag een grote brand ontstaan. Op foto's is te zien dat er veel rook te zien is. De vlammen slaan op dit moment uit het dak.

Meerdere brandweerwagens zijn onderweg om het vuur te blussen. "We doen er alles aan om zoveel mogelijk water die kant op te transporteren", vertelt een woordvoerder van de brandweer tegen NH Nieuws. Het gaat vermoedelijk om een agrarisch bedrijf.

Mensen die in de omgeving van de brand wonen, hebben een NL-Alert ontvangen. De hulpdiensten adviseren ramen en deuren gesloten te houden.

De rookwolken zijn ook in Amsterdam te zien.

