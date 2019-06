Bijzondere route op Texel verbindt kunst met wetenschap

TEXEL - "We zagen het hoofd van Donald Trump al in een zandkorrel," lacht Paulien Valk. Zij is de organisator van Art Tour Texel, een nieuwe route waarbij kunst en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. Naast de zandkorrelmachine zijn er nog tien opmerkelijke kunstwerken te bekijken.

Zo is er onder andere een gigantische stormvogel vol plastic te zien, om de plasticvervuiling in zee aan de kaak te stellen. Ook worden er filmpjes vertoond die de micro-leefwereld op de zeebodem in beeld brengen. "Vorig jaar zaten we te brainstormen wat we voor thema konden verzinnen voor de kunstroute", vertelt Valk.

Ze vervolgt: "Het ligt eigenlijk zo voor de hand. Als je aan komt op Texel zie het al liggen, het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Iets waar Texel trots op mag zijn, maar vaak is het onbekend waar ze zich mee bezighouden. Valk is organisator van de Art Tour Texel SEA. Dat laatste staat voor Science Encounters Art, oftewel kunst ontmoet wetenschap. "Wetenschappers van het NIOZ werden gekoppeld aan Texelse en andere beeldende kunstenaars en zo is deze expositie ontstaan."

Kruisbestuiving

In Ecomare brengt kunstenaar Wim van Egmond met behulp van video's het micro-leven in de sliklaag in zee in beeld. "Wetenschapper Dick Bolhuis van het NIOZ doet daar onderzoek naar. Maar zijn onderzoek naar die voor ons stinkende modderige laag met onzichtbare wezentjes, blijft vaak abstract en cijfermatig. Wim brengt het prachtig in beeld. Een mooie kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap" zegt Paulien trots.

In de grote hervormde kerk in Den Burg is ook verrassende kunst te zien. Daar staat de zelfgebouwde machine van het kunstenaarsduo Driessens en Verstappen. Bij het NIOZ wordt zand onderzocht, maar de machine van het duo doet iets heel anders. Met behulp van een fotocamera en een geprogrammeerde computer spoort de machine gezichten op in de Texelse zandkorrels en projecteert deze karakteristieke tronies op een scherm. "Mensen willen graag ergens een gezicht in herkennen. Daar spelen de kunstenaars op in. En kijk eens naar deze koppen. Het doet mij denken aan the Lord of the Rings. Dit is toch fantastisch!"

De Art Tour Texel is in de maand juni, op Texel is het in juni Cultuurmaand.