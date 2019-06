Dode en zwaargewonde bij frontale botsing tussen twee auto's op N502: weg dicht

CALLANTSOOG - Op de Zuidschinkeldijk bij Callantsoog zijn aan het begin van de middag twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is één dode gevallen. De N502 is daarom in beide richtingen dicht.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Politieagenten, brandweerlieden en ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen.

Behalve het dodelijke slachtoffer is er ook nog één ander slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe lang de weg dicht blijft. De politie doet daar momenteel onderzoek.