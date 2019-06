'Bezuinigingen bij Telstar: spelersbudget kwart omlaag'

VELSEN-ZUID - Het zijn onzekere tijden voor Telstar. De club moet fors bezuinigen, waardoor voor spelers komend seizoen 225.000 euro minder beschikbaar is. Het wordt een zware dobber voor technisch directeur Piet Buter om daarmee een goed team samen te stellen.

Met 610.000 euro heeft de club veruit het laagste budget in de Keuken Kamioen Divisie volgens Buter. Dat meldt de IJmuider Courant.

Er staan nu zeventien spelers onder contract en daar moeten er nog wel een aantal bij komen.

Volgens algemeen directeur Pieter de Waard móét er worden ingegrepen zegt hij in de krant. "We hebben de afgelopen twee seizoenen te optimistisch begroot. Er is minder geld binnengekomen dan verwacht. Daardoor is er twee seizoenen achter elkaar te veel geld uitgegeven. Dat kunnen we niet nog een jaar doen, dan valt de club om."

Toch verdiende de cub de afgelopen jaren aardig aan transfers van spelers als Melvin Platje, Jerdy Schouten, Rody de Boer, Mo Hamdaoui en Mohammed Osman. Ook voor de vertrekkende trainer Mike Snoei krijgt de club een afkoopsom.

Naast de verlaging van het spelersbudget zijn de contracten van drie mensen binnen de organisatie ontbonden en tijdelijke contracten zijn niet verlengd.

Pieter de Waard is van mening dat de club ook met twee ton minder aan salarisbudget moet kunnen presteren. "Trainer Marcel Keizer had in 2012/13 een spelersbudget van 450.000 euro en werd veertiende. Met 610.000 zouden we negende moeten kunnen worden", zegt De Waard in de krant.