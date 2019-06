Meerdere evenementen in provincie afgelast door stormachtige weer

VENHUIZEN - "Vannacht was de wind niet onze grote vriend", begint een Facebookbericht van de organisatie van het Kermis Venhuizen 2019 Festival Weekend. Afgelopen nacht is door de wind grote schade aangericht op het terrein. De organisatie zet daarom alles op alles om de boel weer op te bouwen. Ook andere evenementen hebben last van het stormachtige weer.

"Ik kan u zeggen dat tranen en ongeloof ons in de ogen staan na al het harde werken van de week. Maar we zijn er nog steeds van overtuigd een prachtig festival voor u neer te zetten", staat in het bericht.

Lees ook: Weersvoorspelling bleek storm in een glas water: morgen wederom code geel

Iedereen die wil komen helpen met de het opnieuw opbouwen van de kermis , is welkom. "Kom het terrein op, want we hebben na vannacht alle handen nodig."

Gisteren was het festival er ook al. Toen was er niks aan de hand. Het evenement gaat vandaag om 18.00 uur open. Eigenlijk zouden de festiviteiten al om 15.00 uur beginnen, maar de begintijd is wat uitgesteld zodat alles eerst goed kan worden vastgezet.

Andere evenementen

De kermis in Venhuizen was niet het enige evenement dat moest wijken voor het weer. Tuinfair Midwoud gaat vandaag ook niet door. Morgen zijn bezoekers vanaf 10.00 uur welkom.

Ook Pleinvrees in Amsterdam gaat niet door. Mensen die een kaartje hadden, kunnen hun geld terugkrijgen.

Ook het kampioenschap Dogfrisbee in Schellinkhout is afgelast door het slechte weer. Het is onduidelijk of het evenement op een ander moment wordt ingehaald.