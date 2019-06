'AIVD bracht misdaadjournalist Bas van Hout door fouten in levensgevaar'

AMSTERDAM - Misdaadjournalist Bas van Hout is door fouten bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) in levensgevaar gebracht. De Nederlandse staat heeft hem inmiddels een forse schadevergoeding betaald.

Van Hout was een bron van de dienst, maar informatie over hem werd onvoldoende afgeschermd, meldt de Volkskrant. Daardoor lekte naar de onderwereld uit dat hij met de inlichtingendienst had gesproken. Hoewel de AIVD wist dat hij gevaar liep, werd hij jarenlang niet gewaarschuwd.

Schadevergoeding

Dat blijkt uit een geheim onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Conclusie van dat rapport is dat de staat 'onrechtmatig' en 'onbehoorlijk'. Uit onderzoek van de Volkskrant heeft Van Hout 865.000 euro bruto gekregen voor gederfde inkomsten, plus een onbekende immateriële schadevergoeding.

Van Hout sprak tussen 1997 en 2002 met de inlichtingendienst, toen het onderzoek deed naar corruptie en banden tussen de onderwereld, wapenhandelaars en terroristische organisaties. Het was niet eerder bekend dat hij informatie deelde met de dienst.

Hij schreef onder meer voor Nieuwe Revu, De Telegraaf en Panorama en publiceerde boeken over Steve Brown en het onderzoek naar Klaas Bruinsma.