5G-technologie getest bij Leidseplein Amsterdam: "Het is een soort zoeklicht"

AMSTERDAM - Over één of twee jaar moet het zover zijn: internetten met 5G. Dat is ongeveer twintig keer sneller dan het huidige netwerk en er moet onder alle omstandigheden verbinding kunnen zijn. Met verschillende masten in Amsterdam wordt er nu al getest.

Zo staat er op het Marriot Hotel, vlakbij het Leidseplein, al een mast die gebruik maakt van 5G-technologie. "Middenin deze mast zitten 64 kleine mastjes die heel gericht verbinding maken met groepjes gebruikers in een gebied", vertelt Ger Baron, Chief Technology Officer bij de gemeente. "Dus het richt als een soort zoeklicht op de gebruiker en probeert de vraag te bundelen van tien tot vijftien telefoons."

Arena

Volgens trendwatcher Vincent Everts kunnen er zo veel meer mensen worden bediend. "Als je bijvoorbeeld in de Arena zit, dan is het internet nu heel erg langzaam. Maar met 50.000 mensen kun je dan supersnel internet gebruiken, video's bekijken en video's wegsturen. Wat ook handig is: je hebt geen vertraging."

Wel zijn er veel antennes nodig, de gemeente verwacht dat telecomaanbieders er ongeveer 2000 in de stad gaan plaatsen. Baron: "Er komen heel veel antennes in de stad en we zijn aan het kijken of we telecomaanbieders kunnen verleiden of dwingen om samen te werken. Zodat we minder masten krijgen, op een zo slim mogelijke manier. Zodat niet overal in de stad die antennes worden opgehangen."

Regie

Everts wijst erop dat die samenwerking nu al steeds vaker plaatsvindt, maar hij vindt regie wel belangrijk. "Ik vind het alleen dan wel belangrijk dat de overheid echt goed is in het reguleren, dat ze weten waar ze het over hebben."

Aan het eind van het jaar of begin volgend jaar zullen de frequenties die nodig zijn voor het 5G-netwerk worden geveild. Baron verwacht dat eind 2020 of eind 2021 het 5G-netwerk door alle telecomaanbieders is uitgerold.

Wat later

"We zijn in Nederland wat later met 5G, dat komt door militaire frequenties", vertelt Everts. "Maar daardoor zijn er straks goedkope 5G-telefoons, maken we niet teveel fouten en wordt het goedkoper geïnstalleerd. Helemaal niet zo handig om altijd de eerste te zijn met dat soort dingen."