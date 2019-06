LIVE: NH Events bij Kampioenschap Schermen

ALKMAAR - Het weekend begint stormachtig, maar je kan gewoon lekker vanaf de bank evenementen in de provincie bekijken via NH Events. We zijn vandaag bij het jeugdkampioenschap schermen.

Dat is live te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

Om 10.30 uur kijken we in Alkmaar rechtstreeks mee met de grootste schermtalenten van Nederland tijdens de jeugdkampioenschappen. De partijtjes zijn kort en intensief en daarom extra leuk om te volgen.

Helaas is het evenement dogfrisbee in Schellinkhout afgelast door het stormachtige weer en zal NH Events geen verslag kunnen doen van het kampioenschap.