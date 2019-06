Twee auto's in brand in Zaandam, voertuigen total loss

ZAANDAM - Twee auto's die geparkeerd stonden in de Lobeliusstraat in Zaandam hebben afgelopen nacht in brand gestaan. De voertuigen stonden naast elkaar.

Volgens getuigen brak brand uit in een van de auto's en sloeg het vuur over naar het andere voertuig. De auto's zijn total loss.

Het is niet bekend hoe in de eerste auto brand uitbrak. Mogelijk is het vuur aangestoken. De politie heeft de plek waar de brand was afgezet voor sporenonderzoek.